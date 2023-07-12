Подмосковный умелец изобрел экотранспорт для езды по деревне

Алексей Кожевников из деревни Манушкино (городской округ Чехов) известен среди односельчан как мастер на все руки. Из любого материала он сделает полезную вещь.

Очередным изобретением Алексея стал ховерборд для поездок по неотложным домашним делам. До магазина и аптеки Кожевников быстро добирается с помощью экотранспорта, который заряжается от аккумулятора. Он очень надеется, что его агрегатом заинтересуются власти, ученые и в итоге будет создано транспортное средство для деревенских пенсионеров.

В деревне есть Дом культуры «Русь». В сентябре под руководством Алексея Кожевникова здесь заработает кружок для обучения детей прикладному творчеству.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье проходит чемпионат России по судомодельному спорту.