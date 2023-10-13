Подмосковный врач рассказала, как сохранить психическое здоровье

Создание комфортной обстановки вокруг себя и в семье, а также техники саморегуляции, например, медитация, дыхательные упражнения, визуализации, арт-терапия, помогут сохранить психическое здоровье. Об этом рассказала заведующая психоневрологическим диспансером Пушкинской больницы имени профессора Розанова В.Н., врач-психиатр Елена Солодилова, передает областной Минздрав.

Кроме того, она советует проговаривать стрессовые ситуации, следить за питанием и сном и заниматься спортом, чтобы поддерживать свое психическое состояние. По словам врача, одними из самых частых нарушений психического здоровья на сегодняшний день являются тревожность, депрессии, расстройства пищевого поведения, психологические травмы и шизофрения.

«Многие физические болезни прорастают из психосоматики. Например, некоторые психические расстройства являются причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний — гипертонической болезни, инсульта, инфаркта миокарда. Могут провоцировать развитие диабета, язвенных поражений желудочно-кишечного тракта. Допускать этого не стоит. Нужно тренировать позитивное мышление и быть внимательными к своим чувствам, эмоциям и телу», — заключила Солодилова.

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