Почти три миллиарда рублей субсидий направили в Подмосковье на поддержку аграриев

В этом году подмосковным производителям сельскохозяйственных товаров и организациям АПК предоставили более 2,5 миллиарда рублей в виде субсидий по 11 ее видам. Об этом рассказали в областном Минсельхозпроде.

В сообщении ведомства уточнили, что это половина от годового плана. Такую работу в регионе проводят для поддержки производителей и развития сельского хозяйства.

По словам зампреда областного Правительства Георгия Филимонова, который курирует министерство, по 1,1 миллиарда рублей, в частности, получили региональные производители молока, а также хозяйства, занимающиеся племенным животноводством. Помимо этого, поддержку направили на другие сферы. Например, на производство овощей, молочного животноводства, и не только.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе активными темпами развивается сельское хозяйство.