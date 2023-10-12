Подмосковным автомобилистам рассказали о дорожной обстановке этим утром

Утром в четверг на дорогах Подмосковья зафиксировано почти восемьсот шестьдесят тысяч машин. Загруженность оценивается в четыре балла.

Как рассказали в пресс-службе областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, сейчас основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Пятницком, Щелковском, Варшавском, Носовихинском и Осташковском шоссе в сторону столицы, а также на трассах «Волга», «Крым», «Дон», «Урал» и «Холмогоры».

Автомобилистов призвали быть предельно внимательными и не забывать соблюдать дистанцию, а также снижать скорость перед пешеходными переходами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил тщательно следить за уборкой дорог в регионе в осенне-зимний период.