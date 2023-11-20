Подмосковным автомобилистам рассказали о дорожной обстановке этим утром

Этим утром загруженность дорог в Московской области оценивается в четыре балла, сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на данные регионального Центра безопасности дорожного движения.

Небольшие заторы сейчас наблюдаются на Ленинградском, Пятницком, Каширском, Киевском, Варшавском, Щелковском, Калужском, Можайском, Рублево-Успенском шоссе в сторону Москвы, а также на трассах «Крым», «Балтия», «Дон», «Урал», «Беларусь», «Волга», «Холмогоры» и А-105.

Водителей призвали быть предельно внимательными на дорогах, особенно на парковках и перед пешеходными переходами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Московской области отремонтировали почти две тысячи километров дорог.