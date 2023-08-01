Подмосковным автомобилистам рассказали о дорожной обстановке этим утром

Во вторник, 1 августа, на дорогах Подмосковья зафиксировано свыше 925 тысяч автомобилей, загруженность оценивается в три балла, сообщила пресс-служба областного Минтранса.

Сейчас основные затруднения движения наблюдаются на Варшавском, Ленинградском, Щелковском, Пятницком и Носовихинском шоссе в сторону столицы, а также на трассах «Балтия», «Дон», «Беларусь» и «Урал».

В ведомстве напомнили водителям о важности обязательного соблюдения правил дорожного движения. Автомобилистов призвали не совершать резких маневров и не отвлекаться за рулем на телефоны.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев проверил ход строительства Мытищинской хорды. По словам главы региона, участок от Афанасовского до Пироговского шоссе будет открыт досрочно.