Подмосковным автомобилистам рассказали о дорожной обстановке утром в четверг

Этим утром на дорогах Подмосковья зафиксировано свыше 750 автомобилей, загруженность оценивается в четыре балла, сообщила пресс-служба областного Минтранса со ссылкой на данные регионального Центра безопасности дорожного движения.

Сейчас основные затруднения движения в сторону столицы наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Пятницком, Варшавском, Можайском, Носовихинском и Рублево-Успенском шоссе, а также на трассах «Беларусь», «Крым», «Волга», «Дон», «Урал», «Балтия», «Холмогоры» и А-105.

Водителей призвали быть внимательными за рулем и соблюдать дистанцию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об обновлении автобусного парка в Московской области.