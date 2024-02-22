Подмосковным автомобилистам рассказали о дорожной обстановке в регионе утром в четверг

Этим утром на дорогах Подмосковья свободно, загруженность оценивается в три балла, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В настоящее время основные затруднения движения наблюдаются на трассах «Беларусь», «Дон», «Волга», «Урал», «Крым» и «Холмогоры», уточнили в областном Минтрансе.

Также заторы есть на Ленинградском, Киевском, Пятницком, Щелковском, Варшавском, Носовихинском, Новорязанском и Новорижском шоссе в сторону столицы.

Водителей призвали быть предельно внимательными за рулем, заранее снижать скорость, а также соблюдать дистанцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, когда планируется запустить движение по автодороге М-5 в Люберцах.