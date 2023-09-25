Подмосковным бизнесменам расскажут о воинском учете в организациях на бесплатном вебинаре

На этой неделе в Подмосковье пройдет вебинар о воинском учете в организациях. Принять участие в нем могут собственники и руководители бизнеса.

Мероприятие бесплатное. Оно состоится по инициативе бизнес-омбудсмена Подмосковья Владимира Головнева и Адвокатской палаты региона, сообщила пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области.

Слушателям расскажут в том числе об организации и ведении воинского учета, документах, которые должны предоставлять военнообязанные сотрудники, а также об ответственности за ошибки или недостатки в ведении воинского учета. Более подробная информация и регистрация на вебинар доступны по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил отслеживать направленность бизнеса, который работает на первых и вторых этажах МКД.

*Возрастное ограничение 18+