Подмосковным предпринимателям рассказали, как открыть торговую точку на улице
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Подмосковные предприниматели, у которых есть тележка или фудтрак, могут предложить место для мобильной торговли в режиме онлайн на региональном портале госуслуг или через мобильное приложение «Добродел». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«В карточке услуги необходимо выбрать муниципалитет и указать точку на интерактивной карте. При этом «умный» сервис автоматически заполнит: GPS-координаты места, кадастровый номер земельного участка, вид разрешенного использования», — говорится в сообщении.
В ходе оформления заявки предпринимателю нужно будет загрузить четыре фотографии места размещения торговой точки, варианты корректного оформления фотоматериалов размещены здесь. В ведомстве уточнили, что услугой могут воспользоваться физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.
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