Подмосковным предпринимателям рассказали, как открыть торговую точку на улице

Подмосковные предприниматели, у которых есть тележка или фудтрак, могут предложить место для мобильной торговли в режиме онлайн на региональном портале госуслуг или через мобильное приложение «Добродел». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.