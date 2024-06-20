Подмосковным предпринимателям расскажут о привлечении подписчиков

В следующий вторник для предпринимателей Подмосковья проведут бесплатный очный тренинг «Тысячи подписчиков в соцсетях», его организует областной центр «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Участникам расскажут о принципах работы алгоритмов социальных сетей, о том, как часто нужно публиковать контент, как создавать захватывающие истории и не только. В качестве спикера на мероприятии выступит эксперт по личному бренду, интернет-маркетолог, совладелец агентства увеличения конверсии LEADHUNTER GROUP Ильяна Левина. Пройти регистрацию для участия можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.

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