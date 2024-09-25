Подмосковным предпринимателям расскажут о внешней торговле с Турцией

Подмосковные компании, которые ведут экспортную деятельность, смогут принять участие в бесплатном образовательном вебинаре Российского экспортного центра «Турция: Экспортные возможности и вызовы», который пройдет в следующий вторник. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В качестве спикеров на мероприятии выступят представители РЭЦ в Турции. Они расскажут участникам о наиболее перспективных направлениях, эффективной коммуникации с турецкими партнерами и не только. Зарегистрироваться для участия можно по ссылке.

«Активное участие предпринимателей в подобных мероприятиях повышает экспортный потенциал региона и помогает компаниям выстроить долгосрочную стратегию присутствия и развития не только на российском, но и на международном рынке», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.

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