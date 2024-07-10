Подмосковным предпринимателям расскажут об экспорте промпродукции в страны СНГ

Завтра представители малого и среднего бизнеса из Подмосковья смогут принять участие в бесплатном вебинаре «Экспорт промышленной продукции в страны СНГ», организатором которого выступает областной Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности (ВЭД МО). Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В качестве спикера на мероприятии выступит собственник компании «Нера Консалт» Анна Руднева. Она расскажет о системе разрешительного порядка вывоза промышленной продукции с территории России в страны СНГ, временных экспортных пошлинах, поможет составить чек-лист по бизнес-процессам для экспорта в СНГ и не только. Оставить заявку для участия можно здесь. Напомним, что фонд оказывает услуги в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.

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