Подмосковным предпринимателям расскажут об экспорте в страны MENA

Завтра представители малого и среднего бизнеса в Подмосковье смогут принять участие в бесплатном вебинаре «Экспорт промышленной продукции в страны MENA», его организатором выступает областной Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности (ВЭД МО). Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Географический регион MENA, включающий страны Магриба и Ближнего Востока с населением 355 миллионов человек, представляет собой огромный и динамично развивающийся рынок с большим потенциалом для экспортеров промышленной продукции. На вебинаре эксперты обсудят особенности региона на примере сотрудничества с Турцией, Ираном и Саудовской Аравией», — говорится в сообщении.

Участникам вебинара расскажут об особенностях экспорта промышленной продукции, сертификации товаров, логистике, ведении переговоров с клиентами из стран MENA и не только. В качестве спикеров выступят коммерческий директор компании «Листон» Юрий Сапрыгин, сооснователь международного b2b-агентства Nexus Hub Игорь Глоткин и гендиректор группы компаний «РусИранЭкспо» Александр Шаров. Оставить заявку для участия можно здесь. Напомним, что фонд оказывает услуги в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.

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