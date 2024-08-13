В России предложили ввести денежную выплату для подготовки к школе

В России перед стартом нового учебного года и завершения года предложили выплачивать так называемый первосентябрьский капитал, объем которого будет равняться федеральному прожиточному минимуму. Как сообщила «Российская газета», соответствующий законопроект подготовили в ЛДПР, а на рассмотрение в Госдуму инициативу внесут во вторник, 13 августа.

По мнению главы Комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, нередко происходит так, что у родителей нет возможности собрать ребенка в школу. Особенную актуальность этот вопрос приобретает для тех семей, где занимаются воспитанием нескольких школьников.

В созданной инициативе авторы опираются на опыт прошлых лет. Так, в 2021 году люди оказались в непростом положении из-за пандемии Covid-19 и последовавших экономических неурядиц. Тогда по указу президента России Владимира Путина по 10 тысяч рублей получили имеющие детей семьи, а также обучающиеся по основным общеобразовательным программам инвалиды, а также лица с ограниченными возможностями. Решение главы государства общество приняло позитивно. А теперь народные избранники просят внести инициативу о подобной поддержке перед стартом учебного года. Отмечается, что в некоторых регионах России местные власти сами проявили активность и уже оказывают гражданам нужную помощь в этой сфере.

Как следует из законопроекта, один из родителей или законных представителей школьника, а также обучающиеся по основным общеобразовательным программам инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет либо их родители (законные представители), буду перед началом каждого учебного года получать необходимую поддержку. Важно, что она будет равняться прожиточному минимуму, который установлен на детей. В 2024 году он равняется примерно 15 тысячам рублей, а на следующий год его хотят увеличить еще более чем на 2 тысячи рублей. Важно заметить, что школьник и человек с ограниченными возможностями обязательно должны являться гражданами Российской Федерации.

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