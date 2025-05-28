Подмосковным семьям рассказали о старте регистрации на конкурс «Это у нас семейное»

Жители Подмосковья могут зарегистрироваться для участия во втором сезоне конкурса «Это у нас семейное» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом стало известно на заседании Наблюдательного совета платформы.

Запуск конкурса поддержал президент России Владимир Путин. Второй сезон посвятят теме культурного кода страны. Зарегистрироваться можно на сайте этосемейное.рф. Принять участие могут семейные команды, состоящие из четырех и более человек (дети, родители или законные представители, бабушки-дедушки и другие родственники).

Генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин уточнил, что подготовка ко второму сезону конкурса завершена.

«Современная Россия — это страна, где традиции предков живут в сердцах молодежи, где историческая память — наш компас, а уважение, единство и поддержка — основа нашего общества. Приглашаю каждую российскую семью принять участие в этом замечательном конкурсе, который, я уверен, подарит вам не только незабываемые моменты, но и поможет осознать свою роль в укреплении будущего нашей страны», — сказал Бетин.

Заместитель Председателя Правительства страны, член Наблюдательного совета президентской платформы «Россия — страна возможностей» Татьяна Голикова отметила, что в 2025 году конкурс «Это у нас семейное» вошел в национальный проект «Семья».

Отметим, что конкурс является самым массовым проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». В первом сезоне приняли участие более 587,2 тыс. человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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