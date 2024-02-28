Подмосковным школьникам рассказали о правилах обращения с домашними животными

Ветеринарные специалисты в рамках «Уроков доброты» рассказали подмосковным школьникам, как правильно обращаться с домашними животными, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На ветстанциях дети могут почувствовать себя настоящими ветеринарами — учащихся знакомят с оборудованием и показывают, как проводить внешний осмотр животных. В качестве «пациентов» выступают морские свинки, черепахи, кролики и даже козы.

Также ветврачи рассказывают школьникам, как правильно вести себя при встрече с бездомными животными, уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

«Занятия проходят в веселой и увлекательной форме, позволяя детям получить практические навыки и полезные знания», — подчеркнул глава областного Минсельхозпрода.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев ознакомился с проектами воспитанников Центра молодежных инициатив в Протвино.