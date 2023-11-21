Подмосковным внештатным инспекторам вручили благодарственные письма от ГУСТа

Отмечается, что самые активные внештатники получили благодарственные письма за вклад в чистоту региона. А это восемнадцать добровольцев из девять городских округов. Так, с начала этого года они передали в работу сотрудникам коммунальных предприятий уже почти шесть тысяч дефектов в содержании пространств, из которых пять с половиной тысяч устранены.

Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав округов за поддержку военнослужащих.