Подмосковным водителям рассказали о дорожной обстановке этим утром

Во вторник утром на дорогах Подмосковья зафиксировано свыше 865 тысяч автомобилей, загруженность оценивается в три балла, сообщили в пресс-службе областного Минтранса.

В ведомстве уточнили, что движение в сторону столицы затруднено на Ленинградском, Пятницком, Щелковском, Можайском, Носовихинском, Ярославском и Горьковском шоссе, а также на трассах «Дон», «Беларусь», «Балтия», «Урал» и «Крым».

Автомобилистов Подмосковья предупредили, что сегодня в регионе в течение дня ожидаются дожди. Водителей призвали быть внимательными при перестроениях и не забывать снижать скорость перед пешеходными переходами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов следить за ямочным ремонтом на дорогах.