Подмосковным водителям рассказали о дорожной обстановке утром в пятницу

Утром в пятницу, 4 августа, на дорогах Подмосковья зафиксировано свыше 880 тысяч автомобилей, загруженность оценивается в три балла, сообщила пресс-служба областного Минтранса.

Сейчас основные заторы наблюдаются в сторону столицы на Пятницком, Ленинградском и Носовихинском шоссе, а также на трассах «Дон» и «Урал», уточнили в ведомстве.

Автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и быть внимательными при перестроениях.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства трассы М-12 «Москва — Казань», которая будет пролегать через шесть муниципалитетов Подмосковья.