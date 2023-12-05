Подмосковным водителям рассказали о дорожной обстановке утром во вторник

Этим утром на дорогах Подмосковья зафиксировано свыше 800 тысяч автомобилей, загруженность оценивается в четыре балла.

Сейчас заторы в сторону Москвы наблюдаются на Ленинградском, Киевском, Каширском, Пятницком, Щелковском, Калужском, Варшавском, Можайском, Носовихинском, Осташковском, Новорижском и Рублево-Успенском шоссе, сообщила пресс-служба областного Минтранса со ссылкой на данные регионального Центра безопасности дорожного движения.

Также затруднения движения наблюдаются на трассах «Беларусь», «Крым», «Дон», «Волга», «Урал», «Холмогоры» и А-105.

Автомобилистов призвали быть за рулем аккуратными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как в Московской области справляются с последствиями снегопада.