Подмосковным водителям рассказали о дорожной обстановке в пятницу утром

Этим утром загруженность дорог в Подмосковье оценивается в четыре балла, сообщила пресс-служба областного Минтранса со ссылкой на данные регионального Центра безопасности дорожного движения.

Сейчас основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Пятницком, Щелковском, Варшавском, Можайском, Носовихинском и Рублево-Успенском шоссе в сторону столицы. Также небольшие заторы есть на трассах «Беларусь», «Урал», «Волга», «Балтия», «Крым», «Дон», «Холмогоры» и А-105.

Водителей призвали быть предельно внимательными вблизи мест притяжения пешеходов и соблюдать требования дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу развязки на Дмитровском шоссе.