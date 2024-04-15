Подмосковным водителям рассказали о дорожной обстановке в регионе этим утром

Утром в понедельник загруженность дорог в Подмосковье оценивается в четыре балла, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В настоящее время основные затруднения движения в сторону столицы наблюдаются на Ленинградском, Киевском, Пятницком, Дмитровском, Варшавском, Калужском, Щелковском, Новорижском, Носовихинском и Осташковском шоссе.

Также заторы есть на трассах «Беларусь», «Крым», «Волга», «Дон» и «Холмогоры». Всего на дорогах Подмосковья этим утром зафиксировал свыше 900 тысяч автомобилей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работах по содержанию подмосковных дорог после зимнего периода.