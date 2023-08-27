«Поднимала голову, мы бежали в укрытие»: боец СВО рассказал, как собака спасала жизни на передовой

Животные не только радуют солдат, находящихся на передовой, но иногда и приносят практическую пользу. Как признаются бойцы спецоперации, иногда пушистые помощники даже спасают им жизнь.

Об одной весьма полезной собаке нам рассказал боец с позывным Зеленый. По его словам, к российским военным прибилась собака, похожая на лайку, которая не раз выручала новых хозяев от беды.

«Мы ей дали кличку Петровна. Она ложилась на место, где у нас был склад боекомплектов. Собака лежала смирно, но как только она поднимала голову, мы понимали, что к нам что-то летит. Люди же плохо слышат те же беспилотники, а она заранее всегда поднимает уши. Мы сразу забегали в укрытие, и она к нам», — объясняет пользу пса боец СВО.

По словам Зеленого, Петровна не ошибалась: спустя три-четыре минуты бойцы по рации получали предупреждение, что в небе — «птичка» (БПЛА — Прим. ред.). Так она три раза спасала своих новых хозяев. Однако однажды Петровну потеряли, причем по недосмотру. К тому моменту Зеленый уже был комиссован по здоровью и уже успел уговорить жену взять домой питомца, если она найдется.

«Ребята договорились съездить помыться. Они сели в «Урал» и отправились на место, а собака бежала следом за машиной и отстала. Я потом просил местных жителей, с кем мы были дружны, помочь найти ее: «Я приеду и домой ее заберу, она будет жить в квартире!», но Петровна не нашлась», — сокрушается Зеленый.

Ранее мы рассказывали, как пес бойца СВО поднял вой, когда хозяин погиб за тысячу километров от дома.