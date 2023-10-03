«Поднимется очень высоко»: стала известна дата резкого падения рубля

Курс доллара впервые с 14 августа превысил психологическую отметку в 100 рублей. Традиционно россияне задаются главными вопросами — что делать и что будет дальше?

Известная ясновидящая Инна Мишина раскрыла корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» ближайшее будущее рубля.

По ее словам, это далеко не последний скачок: доллар может перевалить и за 200 рублей. Ноябрь и декабрь — это время, когда валюта США поднимется до значительных высот.

«В последнем месяце года она достигнет своего пика, и значения будут пугающими. Однако уже в феврале доллар резко упадет вниз», — заявила ясновидящая.

Она отметила, что в последнее время вопрос колебания курсов очень насущный. Мишина поделилась советом с россиянами.

«Тем людям, которые хотят выиграть на курсе доллара, сейчас лучше менять деньги, а к февралю от этой валюты желательно вообще избавиться», — заключила эксперт.

Ранее ясновидящая Мишина рассказала, что принесет ретроградный Меркурий в октябре.