Подольчан приглашают присоединиться к театру моды «Эксклюзив»
Подольский театр моды «Эксклюзив» приглашает стать частью коллектива
Фото: [пресс-служба г.о. Подольск]
Дворец культуры (ДК) «Октябрь» в Подольске объявил набор в театр моды «Эксклюзив» — уникальный творческий коллектив с 25-летней историей. Информацию об этом разместила в телеграм-канале пресс-служба городского округа.
Отмечается, что все желающие смогут присоединиться к этому удивительному миру, где мода встречается с искусством, 29 августа в 19:00 мск.
Театр моды предлагает комплексную программу обучения, которая включает не только основы дизайна одежды и визажа, но и актерское мастерство, сценическую пластику и хореографию.
За четверть века работы коллектив создал более 20 запоминающихся коллекций, каждая из которых отличается высоким художественным уровнем и продуманными декорациями.
Многие выпускники «Эксклюзива» успешно реализовались в модной индустрии и искусстве, став профессиональными актерами, дизайнерами, моделями, стилистами и даже режиссерами.
Секрет успеха — в работе с опытными педагогами. Среди них — Ирина Лаптева, удостоенная звания «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации», и Надежда Борисова.
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