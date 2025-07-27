Подольчан приглашают присоединиться к театру моды «Эксклюзив»

Дворец культуры (ДК) «Октябрь» в Подольске объявил набор в театр моды «Эксклюзив» — уникальный творческий коллектив с 25-летней историей. Информацию об этом разместила в телеграм-канале пресс-служба городского округа.

Отмечается, что все желающие смогут присоединиться к этому удивительному миру, где мода встречается с искусством, 29 августа в 19:00 мск.

Театр моды предлагает комплексную программу обучения, которая включает не только основы дизайна одежды и визажа, но и актерское мастерство, сценическую пластику и хореографию.

За четверть века работы коллектив создал более 20 запоминающихся коллекций, каждая из которых отличается высоким художественным уровнем и продуманными декорациями.

Многие выпускники «Эксклюзива» успешно реализовались в модной индустрии и искусстве, став профессиональными актерами, дизайнерами, моделями, стилистами и даже режиссерами.

Секрет успеха — в работе с опытными педагогами. Среди них — Ирина Лаптева, удостоенная звания «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации», и Надежда Борисова.

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