Подольчанин представил округ на Всероссийском Фатьяновском празднике поэзии и песни

Член Общественной палаты Городского округа Подольск Александр Погодин стал участником 52-го Всероссийского Фатьяновского праздника поэзии и песни во Владимирской области, сообщила пресс-служба городского округа.

Масштабное мероприятие в Вязниках объединило лучших литераторов и музыкантов со всей России, где подольский делегат достойно представил свой регион.

Известный общественный деятель, возглавляющий Комитет ветеранов подразделений особого риска Подольска и входящий в руководящие органы всероссийских ветеранских организаций, Погодин представил зрителям свои патриотические и лирические произведения. Его выступления прошли на пяти площадках фестиваля, включая главную сцену «Солнечная поляночка».

В программе прозвучали проникновенные стихотворения, среди которых «Подольчанин. Защитник Донбасса», «Душа воина», посвящение деду и другие произведения, отражающие любовь к Отечеству и семейные ценности. Творчество поэта получило высокую оценку организаторов — за вклад в развитие поэтического искусства он был удостоен памятного диплома.

Это событие стало еще одним подтверждением активного участия подольчан в культурной жизни страны. Ранее город присоединился к общероссийской акции памяти детей Донбасса.