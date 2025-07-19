Подольчан пригласили присоединиться к экоакциям по раздельному сбору вторсырья

Подольск присоединился к масштабному экологическому проекту «Экологические игры – 2025». Сообщение об этом появилось в телеграм-канале администрации городского округа.

При поддержке Министерства чистоты Московской области и проекта Ubirator жители округа могут сдать на переработку 14 видов пластика в специальных пунктах приема.

Ближайшая экоакция пройдет 19 июля (суббота) с 12:00 до 18:00 по адресу: г. Подольск, б-р Юности, ул. Свердлова, д. 26. Еще одна акция состоится 27 июля (воскресенье) с 12:00 до 18:00 в мкр. Кузнечики, ул. Академика Доллежаля, д. 3с2.

Для участия необходимо заранее подготовить вторсырье согласно инструкции по раздельному сбору. С ней можно ознакомиться на сайте проекта. Кроме того, на месте приема сырья дежурит консультант, который поможет правильно сдать отходы и ответит на все вопросы.

Проект «Экологические игры» — часть программы по формированию экологической культуры населения. В прошлом году подобные акции позволили отправить на переработку десятки тонн пластика по всей Московской области.

Ранее сообщалось, что класс для будущих ветеринаров появится в одной из школ Подольска.