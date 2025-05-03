Подольчанам рассказали про работу выездных пунктов диспансеризации в мае

В мае жители Подольска смогут бесплатно проверить здоровье в выездных пунктах

Общество

Фото: [Медиасток.рф]

В городском округе Подольск курсируют выездные пункты диспансеризации, где жители бесплатно могут проверить свое здоровье.

Базовые осмотры и консультации можно получить не только в поликлинике, но и рядом с местом проживания. Такую возможность дают мобильные бригады ПОКБ. Они будут работать с 9:00 до 11:00. Желающим пройти диспансеризацию нужно будет иметь полис ОМС, СНИЛС и паспорт.

Врачи проведут на местах анкетирование, антропометрические измерения, ЭКГ, проверку артериального и внутриглазного давления. Также возьмут анализ крови, перед которым рекомендуют не есть за три часа до процедуры.

Если на первых этапах обследования у врачей будут подозрения на отклонения от нормы здоровья, то пациента отправят на более углубленное обследование. Жителям напомнили, что такие проверки важны, так как помогают еще на ранней стадии выявить патологии и начать своевременное лечение.

Как уточнили в администрации Подольска, фельдшерские пункты будут работать весь май по следующим адресам:

  • 5 мая, д. Булатово, возле храма мученика Уара;
  • 7 мая, д. Докукино;
  • 12 мая, д. Акишово, ул. Полевая, д. 30;
  • 14 мая, д. Жарково;
  • 16 мая, д. Кутьино, ул. Дорожная, возле магазина «Магнит»;
  • 19 мая, д. Лемешово;
  • 21 мая, д. Луковня;
  • 23 мая, д. Наумово;
  • 26 мая, п. Дубровицы, д. 49;
  • 28 мая, п. Федюково, ул. Строителей, д. 14;
  • 30 мая, п. Быково, ул. Академическая, д. 6.

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