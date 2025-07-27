Подольск присоединился к общероссийской акции памяти о погибших детей Донбасса

В России 27 июля чтят память детей, ставших жертвами киевского режима в Донбассе. В Подольске памятное мероприятие прошло в детско-юношеском оздоровительном центре «Родина», сообщила администрация городского округа.

Руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции (СВО) Игорь Науменков, активисты «Молодой Гвардии Единой России» во главе с Ольгой Сухаревой, представители комитета семей воинов Отечества и администрации Городского округа вместе с воспитанниками лагеря зажгли свечи в память о погибших детях.

Эта скорбная дата была учреждена в 2022 году. 27 июля выбрано не случайно — именно в этот день в 2014 году во время массированного обстрела Горловки украинскими войсками погибли 22 мирных жителя, среди которых было четверо детей.

Ранее сообщалось, что в Подольске обсудили вопросы поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей.