«Подольет маслица»: выяснилось, зачем Байден едет на Ближний Восток
Фото: [Susan Walsh/AP/TASS]
Президент США Джо Байден отправится в Израиль, чтобы подтвердить солидарность Америки с Израилем, пишет «Коммерсант». Кроме того, у лидера Штатов запланирован визит в Иорданию.
Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», выйдет ли палестино-израильский конфликт на новый уровень после визита Байдена на Ближний Восток. По ее мнению, президент США едет в Израиль отнюдь не с мирными целями.
«Эта поездка не только не поможет урегулировать конфликт, но и усугубит его. Его визиты и в Израиль, и в Иорданию выглядят двуличными. Он, скорее всего, выскажется в поддержку Израиля», — заявила Мишина.
Война в Израиле после визита Байдена будет только разрастаться, подчеркнула ясновидящая.
«Байден приедет туда на сковородочку подлить маслица. Я вижу однозначно, что он приедет туда для того, чтобы конфликт еще более усилить», — заключила собеседница издания.
Ранее ясновидящая Мишина предсказала человечеству шесть лет голода, войн и болезней.