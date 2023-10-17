«Подольет маслица»: выяснилось, зачем Байден едет на Ближний Восток

Президент США Джо Байден отправится в Израиль, чтобы подтвердить солидарность Америки с Израилем, пишет « Коммерсант ». Кроме того, у лидера Штатов запланирован визит в Иорданию.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», выйдет ли палестино-израильский конфликт на новый уровень после визита Байдена на Ближний Восток. По ее мнению, президент США едет в Израиль отнюдь не с мирными целями.

«Эта поездка не только не поможет урегулировать конфликт, но и усугубит его. Его визиты и в Израиль, и в Иорданию выглядят двуличными. Он, скорее всего, выскажется в поддержку Израиля», — заявила Мишина.

Война в Израиле после визита Байдена будет только разрастаться, подчеркнула ясновидящая.

«Байден приедет туда на сковородочку подлить маслица. Я вижу однозначно, что он приедет туда для того, чтобы конфликт еще более усилить», — заключила собеседница издания.

Ранее ясновидящая Мишина предсказала человечеству шесть лет голода, войн и болезней.