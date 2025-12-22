Подольск «вернулся» в СССР: новогодний город в советском стиле подарил жителям ностальгию и сказку

Новогодний Подольск в соцсетях обрел второе, ретроизмерение. Как передает REGIONS , местные жители, активно экспериментирующие с искусственным интеллектом, подарили городу необычный цифровой подарок. На этот раз нейросеть «оживила» фотографии праздничных уличных инсталляций, стилизовав их под теплые, «ламповые» открытки советской эпохи.

Тренд начался с вязаного и елочно-игрушечного Подольска, а теперь дошел до динамичных поздравительных роликов. Креативные горожане взяли за основу обычные фотографии новогодних декораций, установленных на площадях и в скверах, и запустили их через нейросеть. Результат превзошел ожидания: статичные кадры превратились в целое мини-кино в духе любимых с детства открыток.

На «ожившей» открытке пять семей, силуэты которых ИИ дорисовал на основе украшений, дружелюбно машут зрителю. Фоном служат хорошо узнаваемые символы праздничного города: главная елка, световая карета, олени с санями, рояль и арка-подарок. Нейросеть мастерски добавила атмосферности, населив композицию цифровыми зверьками — зайцами, белками и синичками, рассыпав по ветвям шишки и запустив в небо мягкий, пушистый снегопад.

Особенность проекта в его открытости: авторы не только выложили готовое видео, но и поделились исходными фотографиями. Теперь любой желающий может отправить эти кадры друзьям в виде уникальной цифровой открытки или даже установить на смартфон в качестве праздничных обоев. Это превращает локальную креативную идею в общедоступный новогодний ресурс.

