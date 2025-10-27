Подольская: работа во время отпуска без согласия работника грозит работодателю штрафами

Эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская в беседе с РИА Новости поведала , что работа в период отпуска без письменного согласия сотрудника и официального приказа о его отзыве из отпуска является нарушением трудового законодательства.

Она уточнила, что за привлечение сотрудников к работе в их отпускные дни предусмотрены санкции как для руководителей, так и для работодателей. Важно отметить, что запрещено привлекать к работе в отпуске работников, занятых на вредных и опасных производствах, беременных женщин и несовершеннолетних, даже если они дали письменное согласие на это.

«Да, это нарушение трудового законодательства. Согласно статье 125 ТК РФ, привлекать сотрудников к работе во время отпуска без их письменного согласия и официального приказа об отзыве из отпуска запрещено», — подчеркнула Подольская.

Подольская отметила, что исключение составляют ситуации, когда правительство Российской Федерации выпускает специальное постановление о введении особых экономических мер, где указываются конкретные отрасли, работники которых могут быть принудительно отозваны из отпусков.

Ранее сообщалось, что в России с понедельника, 27 октября, начинается шестидневная рабочая неделя.