Подольские долголеты прошли семь тысяч шагов на мастер-классе по скандинавской ходьбе

В парке им. Виктора Талалихина в Подольске состоялся мастер-класс по скандинавской ходьбе, который собрал местных долголетов, желающих освоить этот популярный вид физической активности. Об этом сообщила администрация городского округа.

Отмечается, что участники прошли живописным маршрутом, охватившим основные достопримечательности парка.

Как рассказал инструктор по спорту Владимир Васильев, путь начался от танцевальной веранды, после чего группа двинулась по главной аллее, спустилась по новым лестницам в нижнюю часть парка, достигла плотины, а затем — вернулась к исходной точке.

«Общая протяженность маршрута составила 7 тыс. шагов, а время, затраченное на прогулку, — около часа», — отметил он.

Скандинавская ходьба — это отличный способ поддерживать физическую форму в любом возрасте, особенно для пенсионеров. Участники мастер-класса не только получили полезные навыки, но и зарядились хорошим настроением, наслаждаясь природой и общением.

Ранее жителям Подольска рассказали о ходе ремонта в спортивных учреждениях городского округа.