Подольские команды показали отличные результаты на Открытом чемпионате по гражданской обороне

На Открытом чемпионате по гражданской обороне команды «ЗиО-Подольск» и МУП «Водоканал» продемонстрировали отличные результаты, став одними из лучших в соревнованиях. Об этом в своем телеграм-канале рассказала администрация городского округа Подольск.

В этом престижном конкурсе приняли участие более 200 специалистов из 100 команд из всей Московской области и семи субъектов Центрального федерального округа. Состязания охватили девять различных направлений, в каждой из которых команды продемонстрировали свои навыки и подготовленность. В номинации «Звено связи» команда «ЗиО-Подольск» завоевала первое место, что стало значительным достижением. Команда «Водоканал» также приложила много усилий, но ей не хватило всего нескольких баллов для попадания в тройку лучших в категории «Санитарный пост».

Помимо соревнований, в рамках чемпионата прошло три дискуссионных клуба, на которых обсуждались актуальные вопросы гражданской обороны. В их работе активно участвовали сотрудники Управления потребительского рынка и отдела по делам ГО и ЧС Управления безопасности администрации г. о. Подольск. Это мероприятие стало отличной платформой для обмена опытом и совершенствования навыков в профилактике и реагировании на чрезвычайные ситуации.

