Подольские педагоги вошли в список лучших учителей Подмосковья

Два преподавателя из Подольска, Ксения Лукошникова и Анастасия Марьева, были отмечены как одни из ста лучших педагогов Московской области. Об этом рассказали в администрации городского округа.

Ксения Лукошникова, преподаватель русского языка и литературы в школе имени Д. И. Зернова, и Анастасия Марьева, учитель начальных классов школы № 30 имени Героя России А. Ю. Щукина, были любезно поздравлены главой округа Подольск Григорием Артамоновым. Он подчеркнул, что такая награда – это гордость города, а достижения учителей способствуют формированию культурных традиций и благоприятной атмосферы для юных жителей.

Каждый из победителей получит денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей за свою преданность делу, высокий профессионализм и значимый вклад в образование. Ксения, продолжающая традиции педагогической династии, сама с отличием окончила Государственный университет просвещения. Она напечатала пять научных статей и активно участвует в волонтерских проектах. Ее труд был отмечен как благодарственным письмом министра образования региона, так и медалью Президента России за участие в Всемирном фестивале молодежи.

Анастасия с раннего возраста мечтала об учительской профессии, вдохновляясь матерью, которая проработала в школе более 20 лет. Она вернулась в родную школу после учебы в университете, чтобы передавать свои знания маленьким ученикам и закладывать в них любовь к обучению. Их пример вдохновляет юные умы Подольска, создавая будущее, полное возможностей.

