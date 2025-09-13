Подольские пенсионеры устроили флешмоб с зарядкой у избирательного участка

«На этот раз активная гражданская позиция объединилась со здоровым образом жизни. Выборы в Совет депутатов округа продолжаются еще два дня. Проголосовать можно с 8:00 до 20:00 на своем участке. Адрес удобно уточнить на «Госуслугах», а также на сайтах ЦИК России, Мособлизбиркома или на странице ТИК Подольска», — напомнил глава округа.