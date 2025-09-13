Подольские пенсионеры устроили флешмоб с зарядкой у избирательного участка
Активные долголеты Подольска провели зарядку возле избирательного участка
В Подольске Московской области развернулся спортивный флешмоб: участники программы «Активное долголетие» провели массовую зарядку прямо возле избирательного участка в УСЦ «Юность».
Инструктор группы «Радость движения» Владимир Васильев организовал для пенсионеров спортивный праздник, который плавно перешел в гражданскую активность. Участники провели время с двойной пользой, зарядившись положительными эмоциями.
Одна из участниц, Мария Глушкова, сразу после физических упражнений отправилась голосовать. Ее поступок коллеги по движению встретили аплодисментами, создав атмосферу праздника и общности.
Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов положительно оценил креативный подход.
«На этот раз активная гражданская позиция объединилась со здоровым образом жизни. Выборы в Совет депутатов округа продолжаются еще два дня. Проголосовать можно с 8:00 до 20:00 на своем участке. Адрес удобно уточнить на «Госуслугах», а также на сайтах ЦИК России, Мособлизбиркома или на странице ТИК Подольска», — напомнил глава округа.
Ранее в Подольске 92-летняя бегунья проголосовала на муниципальных выборах, удивив окружающих своей активностью.