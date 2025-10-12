Подольские поисковики завершили сезон «Вахты Памяти»

В деревне Кузовлево Троицкого административного округа Москвы состоялось торжественное закрытие поискового сезона «Вахта Памяти», в котором активное участие приняли поисковики из Подольска. Это значимое событие подвело итоги многомесячной работы отрядов, занимающихся восстановлением исторической справедливости и возвращением имен безвестно павших защитников Отечества.

За текущий полевой сезон подольским поисковикам удалось достичь впечатляющих результатов: были обнаружены и подняты останки 26 бойцов Красной армии, сражавшихся за свободу нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. Среди найденных героев — пять воинов, павших осенью 1941 года в жестоких боях под Москвой. Благодаря кропотливой работе с архивными документами и экспертизам удалось установить личность одного из бойцов — им оказался Александр Михайлович Синицин. Церемония перезахоронения героя состоится 24 октября на его малой родине в Рязанской области, куда будут приглашены родственники и представители общественности.

Также поисковикам удалось идентифицировать еще двух защитников Отечества — Иосифа Нестеровича Лузанчука и Степана Петровича Волошина. В настоящее время ведется активная работа по поиску их родственников, чтобы сообщить им о месте гибели и захоронения предков. Эта работа имеет огромное значение для потомков, которые десятилетиями могли не знать о судьбе своих родных, пропавших без вести на полях сражений.

Особого внимания заслуживает новаторский подход, который впервые применили подольские поисковики в этом сезоне — проведение антропологического восстановления обликов павших воинов. Эта сложная научная работа позволяет не только установить внешность бойцов, но и создать более полное представление о людях, отдавших свои жизни за Победу. Такой подход представляет собой важный шаг в сохранении исторической памяти и визуализации подвига советских солдат.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов высоко оценил работу поисковых отрядов.

«Спасибо всем, кто бережно хранит историю нашей страны. Особая благодарность объединению «Память», которое работает в Подольске с 1988 года. За это время его участники нашли и перезахоронили 2 203 бойцов, установили имена 295 героев. Каждый найденный солдат — это возвращенное имя и напоминание о подвиге», — указал он.

Торжественное закрытие «Вахты Памяти» стало не только подведением итогов, но и началом подготовки к новому поисковому сезону. Уже сейчас поисковики анализируют архивные данные, изучают карты боевых действий и планируют будущие экспедиции.

