Подольские школьники провели мини-спектакль о безопасности на дорогах

Подольские школьники представили мини-спектакль о правилах дорожного движения в рамках муниципального этапа областного фестиваля «Марафон творческих программ по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах». Об этом мероприятии рассказала в своем телеграм-канале администрация городского округа Подольск.

Это яркое событие прошло в гимназии имени Подольских курсантов и собрало команды из различных школ города. Во время мероприятия участники показали разнообразные выступления, включая песни, танцы и сценки, которые подчеркивали важность обеспечения безопасности на дорогах. Школьники освещали ключевые моменты, такие как правильный переход проезжей части, необходимость использования ремней безопасности и важность внимательного поведения на улице.

Данная акция была организована в сотрудничестве с сотрудниками госавтоинспекции, что добавило мероприятию значимости и профессионализма. По итогам выступлений призовые места распределились следующим образом: первое место заняла гимназия № 7, второе место поделили школа № 11 (корпус 1), школа имени Д. И. Зернова и школа № 16 (ТНР), а третье место досталось школе № 33 (корпус 1), школе № 11 (корпус 2), школе № 21 и лицею № 24. Мероприятие стало отличным способом повысить осведомленность о дорожной безопасности и развить творческие навыки у детей.

