Подозреваемую в госизмене россиянку задержали в ДНР

В Донецкой народной республике задержана россиянка, подозреваемая в государственной измене, сообщило РИА Новости со ссылкой на официального представителя УФСБ по республике Арину Клепанову.

По версии следствия, задержанная девушка занималась сбором и передачей украинской стороне сведений о работе МЧС России, в том числе об их силах и средствах, которые используются при локализации артиллерийских ударов ВСУ по территории ДНР.

Передаваемые данные могли быть использованы противником для повторных атак. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена».

Ранее сообщалось, что в Белгородской области был введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.