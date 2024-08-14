Подозреваемую в госизмене россиянку задержали в ДНР
ФСБ задержала в ДНР россиянку, подозреваемую в государственной измене
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В Донецкой народной республике задержана россиянка, подозреваемая в государственной измене, сообщило РИА Новости со ссылкой на официального представителя УФСБ по республике Арину Клепанову.
По версии следствия, задержанная девушка занималась сбором и передачей украинской стороне сведений о работе МЧС России, в том числе об их силах и средствах, которые используются при локализации артиллерийских ударов ВСУ по территории ДНР.
Передаваемые данные могли быть использованы противником для повторных атак. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена».
Ранее сообщалось, что в Белгородской области был введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.