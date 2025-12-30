Подозрительные сообщения: учительница из Кентукки арестована за фривольную переписку с 12-летним учеником

В американском Луисвилле арестована учительница начальной школы. 36-летнюю Сидни Графс обвиняют в отправке непристойных сообщений 12-летнему ученику, о чем правоохранителям сообщили другие школьники. Об этом пишет Daily Star.

Инцидент стал достоянием общественности после того, как одноклассники мальчика заметили подозрительную переписку с педагогом и сообщили об этом администрации. В ходе расследования полиция изъяла электронные устройства Сидни Графс, где, по предварительным данным, нашли подтверждение недопустимого общения с несовершеннолетним. Следствие не исключает, что их контакты могли выйти за рамки виртуального пространства и продолжиться при личных встречах.

Изначально задержанная дала признательные показания, но позднее кардинально изменила позицию, заявив в суде о своей невиновности. После внесения залога в размере $100 тыс. ее перевели под домашний арест с рядом строгих ограничений, включая полный запрет на использование социальных сетей до окончания следствия. Следующее слушание по делу назначено на январь 2026 года.

Школьное руководство, следуя внутренним протоколам, немедленно отстранило педагога от работы, исключив любые возможные контакты с детьми. Случай стал очередным в череде громких скандалов с нарушением профессиональной этики преподавателями. Прежде в Великобритании учительнице, родившей ребенка от школьника, пожизненно запретили педагогическую деятельность.

