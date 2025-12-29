Сын из ниоткуда: женщина без матки смогла родить дважды

В США произошло событие, которое можно без преувеличения назвать медицинским чудом и торжеством современных технологий. Как передает WHIO-TV, американка Аманда Грюнделл, родившаяся с агенезией (отсутствием) матки, стала матерью во второй раз. Женщина была уверена, что бесплодна и не сможет иметь детей из-за редкой патологии.

Ключевым поворотом в жизни Аманды и ее мужа Джона стала возможность, предоставленная в 2020 году специалистами Кливлендской клиники — одной из немногих в мире, проводящих трансплантацию матки.

Операция по пересадке донорского органа прошла успешно, и всего через полгода женщина с первой попытки экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) забеременела. В 2021 году на свет появилась их первенец — дочь Грейс. Врачи приняли стратегически важное решение не удалять пересаженную матку сразу после первых родов, предоставив семье шанс на второго ребенка.

Этот путь к повторному материнству оказался непростым. Когда их дочери исполнилось полтора года, супруги возобновили попытки зачать ребенка с помощью ЭКО. Им пришлось пережить выкидыш и пройти через серьезные испытания, прежде чем беременность наступила и благополучно развивалась.

На 34-й неделе, в ноябре 2025 года, Аманда родила сына Леона, который провел менее недели в отделении интенсивной терапии для новорожденных и сейчас чувствует себя отлично. После вторых родов трансплантированную матку удалили, а сама пациентка находится под пристальным наблюдением врачей.

