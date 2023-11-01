Подписчики Асмус подозревают Петрова в попытках лишить актрису работы

Ранее психолог Макарова рассказала о том, почему Александр Петров так быстро и неожиданно женился. На новость о вступлении известного актера в брак отреагировали многие – от фанатов до его коллег. В число последних вошла и Кристина Асмус.

Она заявила, что Петров умер для нее после новости о свадьбе. Актриса, как и некоторые другие знаменитости, решила поддержать в этой ситуации бывшую партнершу Петрова – Стасю Милославскую.

А подписчики звезды подозревают актера в том, что он начал строить козни Кристине Асмус после ее высказываний о его личной жизни. Точной информации, подтверждающей это, нет. Однако расследователи в сети утверждают, что заклятым другом знаменитости является именно Александр Петров.

Так или иначе, неназванный «враг» всячески старается помешать актерской деятельности Асмус, договариваясь со всеми о том, чтобы ее не брали в новые проекты и вычеркивали из одобренных, как пишет издание «Утро.ру».