«Подписывают, не глядя»: почему РКН предложил отменить согласие на обработку персональных данных?

Глава Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора) Андрей Липов выступил с предложением об отмене согласий на обработку персональных данных, передает «Интерфакс».

Вместо существующей системы он предложил внедрить отраслевые стандарты обработки информации.

Соответствующая инициатива уже направлена в правительство и может быть рассмотрена Государственной думой РФ до конца осенней сессии.

По мнению Липова, нынешний формат получения согласий устарел и не соответствует современным реалиям.

Он отметил, что эта система была актуальна в 2006 году, но сейчас граждане вынуждены подписывать множество документов, не имея возможности контролировать процесс обработки своих данных.

«Здесь, наверное, нужно переходить от согласий, когда каждый гражданин на каждое действие каждой компании дает отдельное согласие, к отраслевому регулированию, установлению отраслевых стандартов», — подчеркнул глава РКН.

После разработки новых правил обработки информации планируется усилить контроль и надзор в этой области.

Весной заместитель главы Роскомнадзора Милош Вагнер уже обращал внимание на проблему игнорирования бизнесом принципов работы с данными. Компании часто собирают избыточную информацию и не удаляют ее после достижения целей обработки.

В ноябре 2024 года президент России подписал закон о введении оборотных штрафов за утечки персональных данных. Согласно новым нормам, согласие на обработку данных должно оформляться отдельно от других документов. Размер штрафов за утечку информации установлен до 100 тыс. руб., а за повторное нарушение — до 300 тыс. руб.

Персональные данные определяются как информация, позволяющая идентифицировать человека. Основным документом, регулирующим эту сферу, остается федеральный закон «О персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ.

Действующее законодательство требует получения согласия человека на обработку его данных, которое может быть отозвано в любое время. За несовершеннолетних и недееспособных граждан такое согласие дают их законные представители.

