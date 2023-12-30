Напомним, в ночь на пятницу, 29 декабря, российскими военными был нанесен один из самых сильных ударов по военной и иной инфраструктуре Украины. Российские ракеты и БПЛА поразили склады с боеприпасами, военные заводы и базы украинских войск, где хранилось вооружение НАТО.

Как рассказал в беседе с РИА Новости со ссылкой на информацию от соотечественников из различных регионов Украины координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, в числе пораженных объектов значатся заводы «Артем» в Киеве и имени Малышева в Харькове.

Кроме того, российские военные угодили в одесский порт и поразили средства противовоздушной обороны в самой Одессе.

«Дополнительно, удары были нанесены по местонахождению иностранных наемников во Львове и на Яворовском полигоне в Львовской области», - проинформировал Лебедев.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что военные планы Киева потерпели фиаско и теперь стоит ждать плохих новостей из Украины.