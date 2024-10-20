Подполье сообщило об мощном ракетном ударе в районе вокзала Кривого Рога, бомбежки в Киеве

В Кривом Роге в районе вокзала вечером в субботу, 19 октября, зафиксирован мощный ракетный удар, проинформировал в беседе с РИА Новости координатор пророссийского сопротивления Николаева Сергей Лебедев.

Со слов собеседника агентства, ракетный удар пришелся по охраняемой военными ВСУ закрытой территории, на которой мог находиться склад с боеприпасами.

«Кривой Рог, район вокзала, взрыв мощный», — сказал Лебедев.

Также в ряде украинских пабликов прямо сейчас пишут о групповом ракетном ударе по Киеву, пропущенном «хваленой» украинской ПВО.

Ранее сообщалось, что в Бердянске прогремел мощный взрыв, город атакуют ВСУ, работает ПВО.