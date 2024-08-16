В оккупированную ВСУ часть российской Запорожской области, а также в Сумскую съехалось внушительное число западных журналистов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева.

По словам собеседника агентства, такая активность иностранных СМИ объясняется анонсированной Киевом подготовкой атаки на Курскую и Запорожскую АЭС.

«В Сумах и Запорожье целый съезд западных журналистов», — сообщил он.

Лебедев добавил, что планируемую киевским режимом атаку на Курскую и Запорожскую АЭС непосредственно курируют спецслужбы Запада.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.

Ранее сообщалось, что журналист США незаконно пересек границу РФ и сделал репортаж с оккупированной ВСУ территории Курской области.