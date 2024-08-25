Российские войска в зоне проводимой ВС РФ спецоперации в ДНР ударили по пункту временной дислокации ВСУ в Славянске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева.

Как рассказал собеседник агентства, также в Славянске ракетным ударом был уничтожен склад с боеприпасами для ВСУ. Сообщается о множественных потерях противника в живой силе.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что президент Владимир Путин уже решил, как ответит Зеленскому на вторжение под Курск.