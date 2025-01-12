Подпольщик Лебедев сообщил о ликвидации двух высших офицеров ВСУ в районе Сум
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По информации, полученной от коллег, в результате атаки в сторону Сум на Украине были ликвидированы как минимум два высокопоставленных офицера Вооруженных сил Украины, рассказал в беседе с РИА Новости Сергей Лебедев, координатор пророссийского движения в Николаеве.
Также он отметил, что погибло 12 украинских боевиков, еще как минимум около десятка ранены.
«Сумы <…> По пока неподтвержденным данным, погибло 12 бандеровцев, еще около десятка ранено. Среди погибших есть как минимум два высших офицера», — рассказал собеседник агентства.
Других подробностей удара российских войск по Сумской области не приводится. Минобороны и украинская сторона произошедшее пока никак не комментировали.
Ранее сообщалось, что украинские военные аналитики хоть и с опозданием, но признали переход под полный контроль российских войск важного города и укрепрайона Курахово. Об этом передает украинский паблик DeepState, один из немногих, который пытается максимально объективно освещать обстановку на поле боя с той стороны.
В публикации сообщается, что бойцы Армии России теперь окружают территорию, где находятся позиции Вооруженных сил Украины, расположенные за Курахово. Украинские военные также признают, что ситуация на передовой складывается непросто.