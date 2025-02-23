В субботу, 23 февраля, утром Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удар по складам, принадлежащим Вооружённым силам Украины, в пригороде Житомира. В результате этого удара произошла вторичная детонация. Об этом стало известно из сообщения Сергея Лебедева, координатора николаевского подполья, которое было опубликовано в его Телеграм-канале.

Согласно полученной информации, незадолго до взрыва были замечены признаки активности средств противовоздушной обороны со стороны предприятия, занимающегося производством хлебобулочных изделий.

«Утром 23 февраля… в пригород Житомира Черняхов пришелся удар… Взрыв зафиксирован со стороны складов… „Новой Почты“ около ЖД станции „Горбаши“. Ранее сообщалось о том, что ВСУ использует эти склады, как и другие склады… для военных целей», — заявил Лебедев.

Напомним, ВС РФ регулярно проводят точные удары по позициям на Украине, где находятся военнослужащие, техника ВСУ и наемники, а также по объектам инфраструктуры, включая энергетические, оборонные и коммуникационные объекты. Как отмечал Дмитрий Песков, официальный представитель президента России, армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

Ранее сообщалось, что Россия ударила по крупнейшему на Украине ГПЗ под Черниговом.